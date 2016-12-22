北商大商務系畢業專題 決勝簡報力！



(中央社訊息服務20161222 17:14:13)國立臺北商業大學國際商務系為激發學生的創新能力，特別針對就業市場推出畢業專題的課程，這是一門整合商業專業知識、企劃能力、溝通協調能力、與創新能力的綜合性創新課程，希望讓學生在畢業前夕上一次模擬戰場，就業後擁有最佳的職場競爭力。



商務系這個「畢業專題發表」對學生們來說是個行之有年的學術傳統，今年分成行銷和財經兩大組，學生們將專題項目以中、英文進行簡報，系上也延聘各相關專長教授擔任評論委員。今年參加專題發表的陳同學就說：「一點都不簡單！要穿著合身套裝展現商務人士的專業形象，還要模擬商務人士報告，面對評分教授犀利提問」陳同學說，還好學校開了這門課，讓她預先練習，希望未來進入職場能夠從容以對。



國際商務系系主任莊家彰表示，現在是「全球化 3.0」的時代，推動全球化由企業家的身上移轉到個人身上，有更多新技術的整合，讓個人擁有更大的影響力、更快的速度、和更強的整合能力，更進一步縮短世界的距離。因此，未來的我們畢業生將面臨更多挑戰，同時也將親身經歷一個從未有過充滿機會的全新環境，而在這個全新的環境中，「創新是存活的重要能力」，因此商務系這門課藉著專題研究，能讓學生實戰演練，展現自信與專業。



訊息來源：國立台北商業大學



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