黃健庭縣長率團訪大陸第一品牌湖南衛視推介台東 獲高層允諾協助行銷



(中央社訊息服務20161222 17:13:45)為強力行銷宣傳台東觀光、產業，台東縣縣長黃健庭今(22)日率20幾家台東旅遊業者前往湖南，在參加長沙旅遊博覽會前，特別前往湖南廣播電視台拜訪副台長楊壯等人，楊副台長表示，將一系列報導台東近日在長沙、北京的行銷推介會，並製播節目介紹台東的深度旅遊、運動休閒品牌。 湖南衛視是華人世界的知名權威媒體，也是大陸排名第一的電視品牌，黃縣長抵達長沙第一站便前往該電視台，他指出，台東擁有最棒的人文、山水條件可以製播專題節目，「我是歌手」一戰成名的歌手A-lin的故鄉就在台東，大家耳熟能響的「綠島小夜曲」真實存在台東縣內，還有伯朗大道、太平洋衝浪、知本溫泉、熱氣球嘉年華⋯⋯等知名景點、熱門活動。



該電視台新聞中心副主任牛嵩峰邀請黃縣長坐上主播台實際體驗之外，牛副主任表示，專題報導台東在長沙旅博會、北京的各項活動之外，駐台媒體團隊也將前往台東製作主題活動報導，把台東的美及友善推荐到世界各地。



訊息來源：台東縣政府



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