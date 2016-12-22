不要再叫專業五樓回覆你了，自己的婚禮自己決定！



(中央社訊息服務20161222 17:08:22)婚禮乃人生大事，結婚前要有車要有房工作要穩定等傳統觀念，仍深植在目前的年輕一代，2008年的金融海嘯過後，年輕一代的22k的低薪問題、近十年薪水零成長，國內婚宴價格又年年攀升，這些都讓想婚的新人在結婚這道大門徘徊不前。



除低薪問題外，另外就是明明是自己的婚禮，但賓客多半是雙方父母的親朋好友，讓一生僅有一次的婚禮儼然成為長輩的同學會。人人都渴望自己的婚禮是獨一無二的，現在舉行婚禮不再侷限在國內，現在提供給想「婚」新人全新的選擇─海外婚禮。



現在許多業者代理許多海外婚禮的地方，峇里島、關島、沖繩等，除婚禮本身的費用外，還要另外考慮到飛往當地的機票以及物價。從2012年安倍晉三回任日本首相後，為振興日本經濟，所施行的經濟政策，讓日幣不再居高不下，另外最近日幣受美元強勢影響，台幣兌換日幣也變得更為優惠。機票方面，沖繩比起峇里島跟關島，最大的優點是天天有班機直飛，機票錢也相對來說便宜了許多，這些都讓海外婚禮不再只是夢想。



在沖繩大大小小的教堂，總共約30間，價格上也落差很大，許多教堂都位於馬路邊，車子呼嘯而去的噪音而影響到婚禮進行，因此獨立園區為必要首選。位於沖繩中部的克麗絲蒂教堂，為獨立園區，哥德式挑高白色建築，擁有良好的採光，施華洛世奇水晶所打造出長12公尺的聖潔之路，走進教堂往聖壇區方向望去，就是一望無際的無敵海景，輕奢華中又不失格調，讓人一見鍾情的夢幻教堂，在克麗絲蒂教堂與最愛的人結婚，將會是一生最美的回憶。



現在今年恰逢國內婚禮業者芙蝶十周年，各項好康優惠回饋給想婚的新人，優惠只到年底，在這不景氣中創造出大確幸。結婚，是自己與另一半的終生大事，不要再請專業五樓幫你解答了，幸福掌握在自己手中。



訊息來源：butterflystory



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