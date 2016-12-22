「四海義家・無疆國界」 義大推動全英語培訓中央社 (2016-12-22 17:04)
「四海義家・無疆國界」 義大推動全英語培訓
(中央社訊息服務20161222 17:03:33)義守大學積極培養具備國際移動力的學生，12月份辦理多場世界文化、遊學介紹，也開設文化大使全英語培訓及全台首次全英語志工培訓講座。國際及兩岸事務處處長吳岱栖表示，希望學生藉由一系列活動，提升學生文化涵養，成為國際跨界人才。
義大境外學生來自49個國家，為使其成為志工大家庭的一份子，國際及兩岸事務處特別辦理一場全英語志工培訓課程，邀請社團法人高雄市志願服務協會講師沈佳玉，以英語和參與培訓課程的學生互動。
身為聯合國Good Deeds Day (國際行善日)亞洲總負責人及中華民國志工總會副秘書長的沈佳玉說，「以全英語進行志工培訓，是希望有機會讓更多外國人了解台灣及台灣文化。」
除台灣本地生，還有海地、印尼、尼泊爾、越南、中國、美國、馬來西亞、香港和蒙古等國家的學生參與此次培訓。講師們使出渾身解數，將「志願服務倫理」、「自我了解與自我肯定」、「志願服務經驗分享」等課程，以互動及創意的方式，啟發學生對志工的熱情。
來自海地，就讀學士後醫學系外國學生專班賽爾尤斯表示，培訓課程讓他了解當一位志工並不簡單，因為要隨時保持正面的態度去面對每一件事。「來台灣讀書，我不知道去哪裡才有機會實現我喜歡做的事，但現在我找到舞台了！」國際財務金融學系一年級印尼籍學生杜輝聖說，他很樂於分享及幫助別人並決定加入義大國際志工會及國際文化大使團。
身為文化大使及義大國際學生代表團會長的亞南莫罕甫指出，透過培訓更了解學校歷史及優勢，文化大使的經驗及資歷對畢業後的職涯發展更是一大助力！
訊息來源：義守大學
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