織線記事 游舒聿個展在修平科大舉行



(中央社訊息服務20161222 17:01:56)修平科技大學博雅學院於今日上午起在松月書室藝文中心舉辦「織線記事 游舒聿個展」，展出51件精選作品。開幕有台中市藝文界同好、教育界人士及大里鄉親、修平科大師生參加，場面熱烈。此次展期即日起至元月10日，歡迎愛好藝術的校內外朋友及社區民眾踴躍到場鑑賞。



修平科大董事長林倉民主持開幕茶會時指出，修平推動藝術鑑賞教學，營造人文藝術校園氛圍，不遺餘力。此次游舒聿老師作品使用特殊材質創作，欣賞創作者優美作品，有很深刻的感動，激發修平師生對藝術創作的認識與愛好。



游舒聿老師為臺北教育大學藝術與造形設計學系、國立台南藝術大學應用藝術研究所畢業，投入纖維藝術創作多年，創作作品多次參展。本次應邀在修平科大展出作品有三大系列：一、幻系列作品：使用材質為輕柔的嫘縈線，與漩渦型的圖案搭配在一起便會產生迷幻的視覺樣貌。二、Message的系列作品：在撿拾到的自然物上作畫，創作中不做具象的圖像創作，先觀察自然物造型及天然紋理，想像著自然中神秘力量及未知生命是否透過自然物傳達訊息，創作的過程便是將這些想像直覺地以抽象方式呈現出來。三、神秘力量作品：創作上採用新的嘗試，線材的部分從原本的一根線，變成好幾根線組合成新的一條，透過將線材扭轉進行合股會製造出一種炫目的效果，所謂合股說的就是一條單獨的線就是一股線，將多股線合在一起便稱為合股。除了線材的變化外，部分創作的樣貌也從原本依附在自然物上，延伸到自然物外，賦予自然物新的形體，在視覺上更為強烈。



訊息來源：修平科技大學



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