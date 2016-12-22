Health健康+獲「2016 SNQ國家品質標章」醫療週邊類暨醫療院所類雙認證



(中央社訊息服務20161222 16:54:35)「Health健康+」服務於2014年由遠傳電信與亞東紀念醫院攜手推出，以促進國人健康照護管理為目標，運用物聯網技術並串連醫療院所服務，繼獲得衛福部「103年健康促進雲端加值應用」傑出獎，今(22)日再傳捷報，榮獲「2016 SNQ國家品質標章」醫療週邊類(遠傳)暨醫療院所類(亞東)雙認證！授證典禮於今(22)日下午舉行，由財團法人國家生技醫療產業策進會名譽會長陳維昭親自頒發證書，遠傳電信企業暨國際事業群協理陳建華代表領獎，這也代表「Health健康+」在品質、安全與應用成效獲得專家群的把關與肯定，值得國人信賴！



在「醫療週邊類」，遠傳電信以「提供民眾『生活有智慧，健康無距離』的服務：Health健康+」通過「2016 SNQ國家品質標章」大會評審委員會評鑑。遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理李浩正表示：「『Health健康+』為目前國內少數能滿足民眾自我健康管理以及醫療與長照機構對於慢性病患照護，提供從『端』的生理量測到『雲』的照護服務，完整醫療物聯網解決方案。透過與各地區醫院診所、政府衛生單位與及企業合作，目前已突破100,000名使用會員，並已與北中南醫療機構建立在長照2.0服務平台的合作，全力搶攻長照2.0商機！」



「Health健康+」服務所提供與醫院HIS(醫療資訊系統)串連、親友關懷功能已在使用會員中證實有效提昇血壓與糖尿病管控成效，民眾可在合作醫院診所、社區關懷據點與企業所佈署的「Health健康+」健康小站簡單完成血壓血糖量測，透過「Health健康+」APP掃描QR Code即可輕鬆做好健康管理與管理家人健康。遠傳目前更推出百家企業免費試用方案，106年1月31日以前，凡員工人數達300人以上企業，可享「Health健康+智慧健康量測站」免費試用一年(名額限100家，每家企業限一台)。



同時，亞東紀念醫院也以「最有效益的雲端健康管理服務：Health健康+」通過「2016 SNQ國家品質標章」「醫療院所類 醫院社區服務組」認證。根據亞東紀念醫院的社區會員健康促進計畫統計，使用「Health健康+」服務的會員，因為加入服務而早期發現高血壓的比例高達14.5%，更顯著達到對高血壓的警覺意識提升、血壓控制成效提升、及高血壓用藥成本大幅下降等三大效益；另一方面，「Health健康+」亦可結合醫院提供的心血管、高血壓與糖尿病等慢性病照護方案，提供對抗三高及心血管疾病更長期而有效的對策。



SNQ國家品質標章即Symbol of National Quality，也代表Safety & Quality的意涵，集合國內各領域包括食品、藥品、生技、製藥、醫材、化工、醫療、護理等橫跨產官學界的頂尖專家共同組成評審團，每年審視市面上健康保健服務與產品，讓國內民眾認識優秀的醫療團隊以及高品質的生技醫療產品，免除安全與品質的疑慮。



訊息來源：遠傳電信



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