南華大學生技系將產業經驗融入教學，學生研發乳蛋料理致力學用合一



(中央社訊息服務20161222 16:36:46)大學生畢業缺乏創意及業界工作經驗是現今社會的大問題！年輕人不該只想小確幸，而應要有創業的勇氣，這也是整個教育環節應當努力的！有鑑於此，位居農業大鎮的南華大學，多年來推動慢食與永續農業，尤其是以自然與健康為宗旨的自然生物科技學系，近年推動自然農場，讓學生透過實地操作，從中獲得專業技能。 生技系葉月嬌副教授表示，本學期的「農場動物學」課程，為了讓學生能結合專業育種觀念之外，聘請具有輔導畜牧農場20多年的高雄縣農業局蔡侑男秘書擔任課程業師，介紹台灣養豬及養雞的經營及管理模式之外，更贈送符合零碳排標準的石安養雞場的有機雞蛋，讓學生分組進行研發適合素食的蛋及乳品料理。該課程學生，在葉月嬌老師指導之下，各組分別製作煎蛋捲、蛋塔、烤布蕾、布丁法國吐司、鬆餅…等多樣化的乳製甜點，並於22日在該校成均館舉辦料理發表會，邀請全校師生前來品評及選購，現場人潮熱絡不絕，歡笑聲不斷。 參與該課程的黃千庭同學表示，食安問題讓大家對健康飲食更加重視，對於食物的碳足跡以及消費者更該尊重生產者的理念，是上課的最大收穫。今天我們利用有限的資源，團隊共同討論主題及研發起司雞蛋捲，除了學會料理也瞭解經費規劃及市場行銷，為了讓大家可以購買我們的產品，我們更需設計品牌故事，真是很好的經驗。 該校職員指出，生技系多年來不斷研發新產品，已經是大家既期待又熱愛的活動之一，今天的活動除了可以試吃之外，也幫同學評分，提供意見讓同學可以改善，又可以買到貨真價實的好食物，真是很好的教學模式。







訊息來源：南華大學



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