【璀璨聖誕音樂會】 國臺交邀您來美術館戶外廣場歡度聖誕佳節！



(中央社訊息服務20161222 16:36:24)時序已近年終，又是充滿感恩的季節！國立臺灣交響樂團今(2016)年以精彩非凡的音樂會，與喜愛音樂的朋友共度充滿樂音的一年，場場獲得樂友支持及讚賞！為了與更多朋友歡度歲末時刻，國臺交特別與國立臺灣美術館合作，共同規劃在12月24日(星期六)下午三點，於國美館演出【璀璨聖誕音樂會】，由國臺交附設管樂團擔任演出，以響徹雲霄的樂聲帶給大家平安喜樂的午后時光。



國臺交此次特於歲末時節安排戶外演出，將舞台搬到國立臺灣美術館戶外廣場，由劉玄詠團長親自指揮，劉團長本身不僅是長號演奏家，多年來致力於管樂團發展亦不遺餘力，此次將帶領國臺交附設管樂團演出多首管樂團名曲，並精心安排應景的聖誕主題音樂；此外，還邀請到靜宸合唱團共同演出由李瑞晨編曲的《向呂泉生致敬》，感念「臺灣合唱之父」呂泉生老師留給我們的美妙音樂。音樂會開放免費自由入場，結合美術館藝術氛圍，以充滿聖誕歡樂的樂音，邀請大家與國臺交在年終歲末一起歡度聖誕佳節，為2016年留下最美好的音樂記憶。更多節目資訊請上國臺交網站www.ntso.gov.tw，或撥04-23391141查詢。



訊息來源：文化部



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