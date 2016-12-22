暖冬中韓流 中州韓風時尚趨勢研習吸引爆滿人潮



(中央社訊息服務20161222 16:36:06)韓國富川大學李泰成教授一行，於12月8日受邀蒞臨中州科技大學，參加由國際交流中心主辦、時尚創意設計與管理系協辦的韓風時尚趨勢的跨文化研習會，李泰成教授帶來了韓國最新的時尚趨勢與台灣時尚設計界的業師們交流，現場擠滿了前來取經的美容時尚業者人士與學生。



李泰成教授不辭千里遠從韓國來到中州科技大學，是很難能可貴的機會，除了把韓國的影像流行趨勢、拍照攝影作品，以及婚紗、兒童的攝影趨勢等，都帶來跟台灣的業者與學界交流外，同時還特別介紹了富川大學在影像與遊戲研發專業的現況，讓台灣產、學界看到國際上發展趨勢，同時促進台韓之間的文化交流。



中州科大時尚創意設計與管理系徐淑敏老師表示，富川大學化妝造型融合商業專業，目前台灣亦盛行韓國半永久相關證照認證，未來台灣交換學生也可以組團到韓國進行交流學習。 本次研習會還邀請了最瞭解印度時尚彩繪趨勢的台灣業師賴陳敏鳳講師、髮型梳理的業師陳曉玫講師、噴槍彩繪彩妝美學的業師孫一梅、文曉菁等講師一起來交流學習，一方面精進教學能力，更將教學資源與流行整合接軌。 中州科技大學國際交流中心林欣怡主任表示，跨文化講座研習就是希望藉此拓展多元化就業管道與教學能量，培育符合就業市場與職場需求的優秀人才，增加產學合作機會及提升職場就業能力，同時更可以強化造型相關領域知識與運用，達到資源分享的目標。這項交流研習圓滿成功，受到與會者好評，也進一步提升了中州科技大學的國際知名度。



訊息來源：中州科技大學



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