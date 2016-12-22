檢警調及海巡單位21日循線於小琉球海域查獲1艘東港籍漁船涉嫌走私K他命，逮捕黃姓船長等3人，起出約80公斤K他命，市價新台幣4.8億元，可供24萬人次吸食。（高雄地檢署提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 105年12月22日