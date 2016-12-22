短肢領航鯨擱淺台南將軍 後送救治中央社 (2016-12-22 17:50)
1隻短肢領航鯨22日清晨被發現擱淺在台南市將軍區馬沙溝遊憩區沙灘上，尾端有明顯外傷，已送往四草鯨豚搶救站救治。（海巡署第五一岸巡大隊提供）中央社記者張榮祥台南傳真 105年12月22日
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上一則：南檢設專責小組 速辦醫療急診暴力
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