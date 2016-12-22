朴槿惠彈劾案開審 調查世越船難當天行程中央社 (2016-12-22 17:33)
（中央社首爾22日綜合外電報導）南韓憲法法院今天首次開庭審理總統朴槿惠彈劾案，國會9日表決通過這項彈劾案，她可能成為南韓首位遭彈劾解職的民選總統。
路透社報導，朴槿惠的父親在1961年政變掌權後，統治南韓長達18年，但她現在深陷濫權關說醜聞，可能提前下台。朴槿惠遭控與閨蜜崔順實串通，向大企業施壓，迫使他們捐款給支持朴槿惠政策計畫的非營利基金會。
關說醜聞爆發後，朴槿惠支持度幾近降至歷史新低，但許多南韓人民早已對她的領導能力有所懷疑，部分是由於2014年的世越號船難，這次事件造成300人喪生，大多為學生。
憲法法院今天也提及這起事件，要求朴槿惠交代船難發生時7小時期間的活動行程，批評者認為她在這段時間內怠忽職守。
憲法法院9名法官之一李鎮盛（Lee Jinsung）說：「我們要求被告回報，在成為爭議的這7小時內，她人在青瓦台內何處，以及確切忙於什麼工作。」
朴槿惠與崔順實今天皆未在法院現身，法官裁決准許檢方調查文件納入總統朴槿惠彈劾程序，駁回朴槿惠辯護律師團提出的異議。
法院也要求朴槿惠友人崔順實，以及2名前青瓦台官員，安鐘範（An Chong-bum）與鄭虎成（Jeong Ho-Seong），作為證人出庭作證。
法院表示，下次預審將於12月27日開庭。（譯者：中央社廖禹揚）1051222
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