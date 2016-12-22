江蕙低調赴地檢署作證 協助還原案發現場NOWnews今日新聞 (2016-12-22 16:58)
台語歌后江蕙的胞弟18日遭歹徒闖入住家內毆打，警方經連日追查，在21日清晨於台北市萬華區逮捕嫌犯、58歲的陳姓男子，並於當日晚間聲押獲准。隨後也傳出江蕙當時也遭歹徒挾持，士林地檢署為還原現場情形，21日下午以證人身分傳訊江蕙出庭，訊後請回。
本月18日，陳嫌闖入江蕙胞弟位於淡水的住家，並持鐵撬毆打江弟，當時江蕙和外傭在樓下，聽見弟弟叫聲跑上樓查看，雙方一陣扭打，過程中江蕙還遭陳嫌挾持，在外傭協助下掙脫，但虎口和後腦勺也因此受傷。為了配合警方辦案，之前並未向外透露她也在場並受傷的事實，在21日陳嫌落網後，才在22日清晨於臉書發文說明一切。
據了解，陳嫌曾在江蕙胞弟居住的楓丹白露社區擔任清潔工2個月，研判就是因此才會熟悉社區環境地形，但陳嫌到案後矢口否認犯案，為還原案發現場及釐清犯案動機，檢方21日下午以證人身分傳訊江蕙出庭說明，下午4時許，江蕙低調現身士林地檢署。
江蕙除出庭作證外，也委託律師對陳嫌提出侵入住宅、傷害等告訴，士林地檢署根據陳嫌作案前後變裝及案發後意圖混淆警方辦案的行為，加上陳嫌涉犯強盜未遂嫌疑重大，認為陳嫌有逃亡、串滅證之虞，21日晚間向地院聲押獲准。
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作案前後會變裝 涉毆傷江蕙胞弟嫌犯晚間聲押獲准【NOWnews今日新聞】
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