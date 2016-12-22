諸羅山盃16強戰，台北市福林國小藍隊和日本仙台代表隊上演一場驚心動魄的「台日大戰」，雙方纏鬥到最後仙台才以0：2兩分之差擊敗對手晉級，但是比賽尾聲的爭端卻讓比賽留下了一個不完美的句點。賽後福林總教練章子健對裁判在比賽中暫停時時間卻照走感到不滿，提出抗議未果後表示：「下一屆有可能不參加了。」

「這樣的判定太粗糙了！」福林總教練章子健在賽後如此表示。爭議發生在雙方最後一個半局，當時仙台一壘手受傷教練色川冬馬申請暫停，在暫停過後比賽繼續，過不久時間到點，因此裁判認定該局結束後比賽就告終。

章子健賽後質疑，他當下從裁判那聽到的，跟之後大會給他的答案是不一樣的，對於對手暫停而自己卻要承擔比賽時間的流逝感到不滿，認為這樣處理上太粗糙，沒有讓選手們有一個完整比賽的機會。

他也認為這樣的規則，如果場上有什麼狀況，肯定對領先者有利，第一個問題點是：16強的比賽為何還是75分鐘，第二則是為何傷停沒有補時。

當然教練吳家宏也表示，自己球隊沒能把握住頭2局的滿壘攻勢，甚至第2局時無人出局攻占滿壘，卻1分未得，對於對上成熟的日本隊來說是致命傷，回去還要再加強。

本屆諸羅山盃進入到16強淘汰賽後爭議也越來越多，先是早場JBS選拔對上日本福島的比賽出現高飛必死球爭議，之後福林對仙台又有傷停時間爭議，下一屆能否改善或是取得一個共識，還需要大會方面多加努力。