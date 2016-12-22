針對中華隊出國比賽，有報載引發酒醉鬧事事件，中華棒協秘書長林宗成表示：「不予回應。」

林宗成認為，針對此事件，中華棒協會心虛接受，不過中華隊向來是重紀律，「任何有脫序行為，我們都不允許，所以這點在任何層級都不會改。」

另外，林宗成再次強調，中華隊球員必須要嚴謹生活紀律，以及要有良好態度，也要更加注意，做好應盡本分。

而針對過去中華隊移訓曾鬧出風波，林宗成也認為過去的發生狀況不用再提，也是給大家的警惕。