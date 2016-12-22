▲SEVENTEEN將翻唱東方神起與SUPER JUNIOR的經典歌。（圖／翻攝自SEVENTEEN臉書）

由東方神起和SUPER JUNIOR共同演唱的聖誕歌曲《Show Me Your Love》，將在今（22）日播出的《M！Countdown》中，被SEVENTEEN重新搬上舞台，許多網友也相當期待SEVENTEEN會如何詮釋這首歌曲。

《Show Me Your Love》在2005年發行，當時東方神起還有五名成員、SUPER JUNIOR則因為圭賢還沒入隊，只有十二名成員，因兩團的交情深厚，該首跨團合唱曲也被粉絲認為是經典之作。

而在今日的《M！Countdown》聖誕特輯中，人氣男團SEVENTEEN將重新翻唱該首歌曲，過去SEVENTEEN曾翻唱東方神起《Rising Sun》和SUPER JUNIOR的《SORRY SORRY》等，都相當有專屬SEVENTEEN的風格，這次翻唱也讓網友好奇他們會用什麼樣的方式來表演這首歌曲。

▲《Show Me Your Love》由東方神起和SUPER JUNIOR合唱。（圖／翻攝自網路）

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