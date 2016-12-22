蔡依林錦榮爆分手 意外扯出這男人NOWnews今日新聞 (2016-12-22 17:08)
天后蔡依林被證實和男友錦榮於今年11月和平分手，6年情斷，震撼娛樂界，也掀起網友熱烈討論，更意外扯出Selina前夫張承中（阿中）。
眾多網友在批踢踢上掀起熱議，普遍都認為兩人的分手跟「錢」脫不了關係，也有人直言「錦榮的演藝事業全是憑藉蔡依林的天后光環，若不是蔡依林，真的沒有人會知道這個外國人是誰」，甚至有人酸「這原理就跟阿中一樣」、「錦榮是下一個阿中囉～」。
不過根據《壹週刊》報導，蔡依林好友透露，認為兩人會分手的主要原因是「聚少離多」、「個性不和」。
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