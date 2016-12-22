日職／昔日投出無安打比賽 井川慶0元練習生再出發NOWnews今日新聞 (2016-12-22 17:15)
2004年曾在日職投出無安打比賽，前歐力士，阪神虎隊強投井川慶今天跟關西獨立聯盟兵庫藍砂隊簽下練習生約，他也將重新穿上29號的招牌球衣，但他沒有簽約金，也沒有月薪，被稱為是0元練習生，就是為了再拚棒球夢。
從阪神、洋基、歐力士隊，日美累積95勝的井川慶，今年2月開始以練習生的身分進行牛棚，實戰投打等練習，他說：「我對棒球還有點想法，我的身體也沒問題，明年希望幫助球隊更好。」
2015年他被歐力士隊戰力外後，就持續不放棄棒球夢，「跟我同世代的球員有些都還在努力，當然也有不少很辛苦然後放棄的人，我並沒有這樣想，我在歐力士也能全年出賽，希望再一次挑戰。」
現在井川的速球約在140公里左右，也持續在藍砂隊訓練，「身體狀況很好，一整年能夠比賽也很開心。」
不過他沒有想說一定要回到日職發展，「我還沒有去想未來，就以現在的感覺，希望狀況可以更好，若我還可以投出想要的成績的話，就會繼續投，若是自己不理想的狀況，也有可能就此結束。」
這次他跟藍砂隊簽下練習生，可以在熱身賽、練習比賽中出場，但明年4月2日的例行賽，他不能以這樣的身分下場，而他若要在例行賽出場，必須要在開幕戰前就簽下支配下契約，他會先以明年2月開始的春訓、熱身賽為目標，希望能投出佳績。
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