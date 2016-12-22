根據《義大利足球》報導，身兼義甲球會拿坡里隊長以及斯洛伐克國家隊副隊長的明星中場Marek Hamšík（哈姆希克）拒絕了來自中超球會天津權健的報價，並且合約細節連看都沒看。

中超球會近年來為了從歐洲聯賽招募球員不惜用超出行情的價碼來挖角，義大利前鋒Graziano Pelle在山東魯能領著跟曼聯隊長Wayne Rooney一樣的週薪，巴西前鋒Hulk在上海上港的週薪則是超越曼聯的「世界最貴球員」Paul Pogba。

而這種溢價搶人的情形來到這個月更是誇張，上海上港開給巴西中場Oscar40萬英鎊週薪、上海申花開給阿根廷前鋒Carlos Tevez61.5萬英鎊週薪創下世界紀錄，薪資上大幅超越包辦過去9年金球獎的Messi與C羅，並且雙雙挖角成功。

不過，29歲的Hamšík顯然將榮譽看得更重要，本季是他加盟拿坡里的第10個球季，他在效力期間各項賽事累計了425場出賽，一共打進105球，距離退役阿根廷球王Diego Maradona所創下的115球隊史紀錄只剩下10球差距。而他在國家隊生涯替斯洛伐克上陣95場進20球，出場數排在隊史第2、進球數排在隊史第3。

世界足壇週薪榜前10名如下：

1.Carlos Tevez（上海申花）£61.5萬

2.Oscar（上海上港）£40萬

3.Cristiano Ronaldo（皇家馬德里）£36.5萬

3.Lionel Messi（巴塞隆納）£36.5萬

5.Gareth Bale（皇家馬德里）£34.6萬

6.Hulk（上海上港）£31.7萬

7.Paul Pogba（曼聯）£29萬

8.Neymar（巴塞隆納）£28.9萬

9.Graziano Pelle（山東魯能）£26萬

9.Wayne Rooney（曼聯）£26萬