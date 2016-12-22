假新聞多氾濫 印第安納大學網站告訴你中央社 (2016-12-22 17:09)
（中央社紐約21日綜合外電報導）美國印第安納大學（Indiana University）研究人員開發1種新工具，假新聞和未經確認的報導如何透過社群媒體散布，上這個網站一查便知。
路透社與科技網站Engadget報導，這個搜尋引擎名為「Hoaxy」（假的），是對付假新聞氾濫的最新工具。美國大選期間假新聞無所不在，其中1條甚至引發真實社會事件，1名男子看到假新聞信以為真，闖入華府1間餐廳開槍。
開發Hoaxy的印第安納大學複雜網路與系統研究中心（Center for Complex Networks and Systems Research）主任門策爾（Filippo Menczer）表示：「這是非常嚴重的問題。」
網路上充斥誤報與宣傳並非新鮮事，但門策爾表示，因為社群媒體會根據用戶喜好預先選取資訊，讓情況更雪上加霜。
他還表示：「社群媒體會讓我更可能接觸到那些我可能會相信的虛假資訊。」
Hoaxy不會判定報導是不是真的，但會顯示該條新聞怎麼在線上散布，以及相關的事實查核資訊。
只要懷疑某則報導是假新聞，不管是記者、研究人員或一般民眾，都可上免費網站hoaxy.iuni.iu.edu搜尋，看看這條新聞傳到哪裡了，一覽瘋傳狀況。
門策爾表示：「不會有評論式的意見。我們不會查證這些說法，不會去檢查，或直接說明它們是真是假。」1051222
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