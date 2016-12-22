日本「本田汽車公司」正跟美國「谷歌公司」聯手研發自動駕駛轎車。



據日本共同社報導，「本田技術研究所」跟「谷歌」自動駕駛研發部門，將組成團隊展開研發，研發出來的自動駕駛技術跟軟體，將安裝在「本田」轎車上。



報導說，「本田公司」一直推動研發自動駕駛技術，並希望2020年前後，讓自動駕駛轎車在公路上行駛。



（圖片取自網路）



