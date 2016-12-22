一輛化學槽車今天(22日)清晨從高速公路楠梓交流道下來時，疑似沒有注意前方狀況，撞上前方一輛正在停等紅燈、滿載原木的拖板車，結果，一根大木頭直接撞破化學槽車的擋風玻璃，插進副駕駛座，所幸化學槽車駕駛命大，閃過大木頭，只有小腿和右手臂受傷，經送醫治療，沒有大礙。



（溫蘭魁報導）



這起車禍發生在清晨五點多，49歲的吳姓男子駕駛化學槽車從中山高楠梓交流道下來，疑似沒有注意前方狀況，直接撞上前方正在停等紅燈、滿載原木的拖板車，由於撞擊力道強勁，一根直徑約1公尺、長約20公尺的大木頭撞破化學槽車的前擋風玻璃，插進副駕駛座裡面，楠梓派出所所長蔡世聰說，只差30公分，吳姓駕駛可能就被大木頭撞上，駕駛向警方表示，當時霧氣很重，視線不佳，等到發現前面有車時，煞車已經來不及「據他這麼說啦，那時霧氣比較重，他看到木頭的時候已經來不及，就撞上去了。」



吳姓駕駛幸運的逃過一劫，只有右手臂和小腿被夾傷，消防人員大約花了20分鐘破壞車體，將他救出來送醫，幸好沒有大礙；另外，警方也發現，拖板車上面的原木長短不一，駕駛也沒有在拖板車後方加裝警示標誌，雙方都有肇事責任，兩個人酒測值都是0，確切的責任歸屬有待進一步釐清。（照片：楠梓分局提供）



