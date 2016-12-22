日期:12月22日，結束了2016賽季后，林希妤開始了自己的假期。昨日她在微博中曬出近況，並配上了與偶像的「合影」。

「在韓國的第一天 #迷妹的日常# @GDRADON_OFFICIAL」，林希妤在微博中寫道，配圖中她嬌羞的依靠在權志龍的巨幅海報上，迷妹屬性暴露無遺。

權志龍是韓國男子組合BIGBANG的隊長，本月13日發表新專輯《MADE》。

（新高）