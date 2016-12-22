林希妤微博曬近況 「合影」權志龍迷妹屬性暴露無遺北京新浪網 (2016-12-22 16:48)
林希妤與偶像權志龍「合影」
日期:12月22日，結束了2016賽季后，林希妤開始了自己的假期。昨日她在微博中曬出近況，並配上了與偶像的「合影」。
「在韓國的第一天 #迷妹的日常# @GDRADON_OFFICIAL」，林希妤在微博中寫道，配圖中她嬌羞的依靠在權志龍的巨幅海報上，迷妹屬性暴露無遺。
權志龍是韓國男子組合BIGBANG的隊長，本月13日發表新專輯《MADE》。
（新高）
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