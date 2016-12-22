遠見警政治安滿意度調查 南市進步比例全國第一台灣好新聞報 (2016-12-22 15:28)
記者鄭永德／台南報導
台南市警察局年終報告中提及，遠見雜誌辦理105年民眾對警政治安滿意度調查總報告，南市警政治安進步比例列全國第1名，警政署對全國各縣市整體治安滿意度調查，南市連續二十季都居六都第一；民眾對居地警察整體服務滿意度調查，南市連續二十一季都居六都第一。
局長黃宗仁表示，今年警局交出了亮麗的成績單，最令人感動的還是4,000位警察同仁的全心全意的付出，同仁為了市民的安全著想，往往奮不顧身，將自身拋諸腦後，以至今年共計58位員警服勤因公受傷，上個月還有3位同仁因心肌梗塞緊急送醫救治，所幸後來均平安回到工作崗位，期許同仁能多加注意執勤安全及自身的健康照護。
黃局長說，鑒於街頭滋擾、群眾集體鬥毆或突發性重大治安事故時有發生，且為社會大眾關注之治安焦點，警局落實快速打擊機制，以現有編制警力，成立「快速打擊犯罪部隊」，今年計出動24次均能迅速到達現場快速打擊囂張氣焰，弭禍於無形。
黃宗仁說，因應數位時代的犯罪模式，警局明年元旦起成立科技犯罪偵查隊，將建置大數據分析治安情資整合平台，預計配置十名電腦、手機鑑識、網路偵蒐資訊及會計人才，運用科技系統工具有效打擊詐欺與網路犯罪。
因科技的進步，社區警政的推行更加暢通無礙，警局及其所屬單位陸續成立23個臉書專頁，直接與民眾進行第一線互動，迄今累計已有13萬1,224位粉絲按讚追蹤，成效良好，警局將持續利用社群媒體FB及通訊軟體LINE提醒市民最新犯罪手法、預防犯罪宣導及當前本市治安交通工作重點。
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