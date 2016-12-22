記者陳榮昌／台中報導

外埔國小校長吳文芳力行「存好心，說好話，做好事」品德教育，二 十二日上午與公所社會課、老師會同華山基金會站長張羽沛，率領二 十四位六年級學生與三位獨居老人家賀耶誕節同樂，小朋友逗得老人 家眉開眼笑，這場「集食行善，逗陣行」活動，辦得真是溫馨。

外埔國小日前承辦一場運動會中，校長吳文芳為學生了解關懷弱勢、 助人行善、尊重生命、感恩惜福之愛的品德，推出「集食行善，逗陣 行」活動，一時獲得家長認同讓孩孩參與非常熱烈，募集到很多生活 上必須的食物。

二十二日上午吳校長、老師及張站長，步行陪二十四位六年級學生及 吹苗樂隊，到社區獨居長輩歡渡耶誕同樂訪問活動，孩子除領受老人 居住環境與生活方式，顛覆自己對家對生活的體認而能感受自己的幸 福。

見到老人家，孩子迫不及待的贈送學校募集到的食物，跟阿公、阿嬤說笑話、唱歌、表演跳繩、吹直笛、幫阿公阿嬤按摩，祝福阿嬤聖誕 快樂，有幾位學生訪問阿公，你的三餐飲食都是誰準備的、平常生病 你都是怎麼去看醫生的、你最希望或(最快樂)的事等，滿滿的愛心， 讓長輩的嘴笑得合不攏。

吳文芳表示，學生們在這一次活動的體驗中，懂得能夠付出、分享是 一件很幸福的事，而對於家中或鄰居的長輩更是要好好尊敬。李鍾珮 老師說：實際到獨居老人家中探訪，讓學生從不同角度去學習，也希 望讓更多人看見獨居長輩的需要，如果大家一起互相關懷，相信再冷 的寒冬也會變得溫暖。

公所社會課承辦人員對吳校長推出學生關懷獨居老人活動給予肯定之 外，表示，林市長很注重社會福利，公所對老人家的關懷工作不敢掉 以輕心，每有活動都會參與，讓區內長輩每天都有著美好心情。