記者邱仁武／台南報導

台南市將軍區馬沙溝遊憩區沙灘，22日發現一隻鯨魚擱淺，海巡署南部地區巡防局第五一岸巡大隊據報後，通報台南市政府農業局處理，動用不少人力由鯨豚研究中心人員派遣車輛，送到四草鯨豚搶救站施救後續救援。

海巡署南巡局五一岸巡大隊，22日清晨6時許接獲民眾通報，於馬沙溝遊憩區沙灘發現一隻鯨魚擱淺，將軍漁港安檢所副所長陳均名帶班，攜帶救援器材趕赴現場，初步勘驗鯨魚尚有生命跡象，先行以濕布覆蓋鯨魚身體維持濕度，並隨即通報台南市政府農業局。

保育科長楊錦樹除了親自趕抵現場關切，緊急聯繫成功大學海洋生物系鯨豚研究中心王建平教授，台南市生態保育學會副總幹事黃永豐、雲嘉南風景管理處吳宗清主任也到場關切鯨魚健康狀況，王建平教授表示，依鯨魚外型判定該鯨魚品種為「短肢領航鯨」，身長約3.6公尺，經檢查及評估該鯨魚舌頭未捲起研判已斷奶，尾端有明顯外傷，需帶回四草鯨豚搶救站診療。

由於擱淺的鯨豚體型大，五一大隊將軍安檢所動員不少官兵協助搬運到陸地上，隨後由鯨豚研究中心人員派遣車輛，將擱淺領航鯨後送至四草鯨豚搶救站進行後續的搶救行動。