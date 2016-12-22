記者鄭永德／台南報導

22日上午台南市政府舉辦市長賴清德就職六週年記者會，在報告近尾聲時，遭到高鐵站區黃姓計程車司機闖入會場高喊「申冤」，市長的記者會一度被打斷，警方立即將陳情者架開，賴清德一直緩頰，開計程車40多年的黃男表示，現在到高鐵站排班載客，進入站內就被要求付費，但一天營運收入不多，根本是在剝奪他的生存，他曾當面向賴清德反應及多次向市府交通局陳情，多不了了之，趁記者會到府抗議，希望賴清德好好重視，別讓財團與高鐵欺侮他們未靠行司機。

台南市公共運輸處回應黃姓運將訴求：高鐵臺南站計程車排班區位在車站範圍內，由臺灣高鐵公司規劃及管理，全臺各高鐵站都是如此，經公開遴選由大都會衛星車隊得標，取得經營權，目前排班約200~250輛，其中，有半數開放本市合法計程車參加抽籤統一接受排班管理服務旅客。

公共運輸處指出，考量計程車載客至高鐵站後回程空駛，市府與高鐵公司協商在臺南站1號門出口規劃巡迴計程車招呼站，凡本市合法計程車皆可自由利用，高鐵台南站計程車排班規劃已全面照應合法計程車排班載客權益。

公運處表示，市府推廣公共運輸不遺餘力，也致力活絡計程車「副大眾運輸」的產業，市長賴清德每年均親自表揚優良計程車從業人員，也持續爭取經費換購無障礙計程車、編列更新計費表預算，明年將協助計程車業者推動「多元化計程車」，以實質的支援提升整體營運環境。