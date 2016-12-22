（中央社台北22日電）中國大陸與好萊塢合拍電影「長城」日前在香港首映，主角之一劉德華表示，拍攝時最大挑戰是英語對白，常請麥特戴蒙幫忙糾正發音，有場戲花3頁紙用英文解釋古神獸「饕餮」，足足拍了4天。



中通社報導，「長城」20日晚間在香港島金鐘舉行首映禮，穿上中山裝的張藝謀與穿上唐裝的劉德華一同出席。兩人在孔明燈寫上「長城電影大賣」、「大家新年快樂」，接著主持亮燈儀式。



劉德華在記者會上說，拍這部電影最大的挑戰是講英語對白，「我不是不懂講英文，而是古時發音與現在有所不同」、「有場戲花3頁紙用英文解釋『饕餮』，足足拍了4天，多謝他們對我的耐性！」。



劉德華說，拍戲時，美國影星麥特戴蒙（Matt Damon）會糾正他的英語發音；張藝謀也說，麥特戴蒙演技好，在劇本上提供很多意見，拍攝時，也會幫助糾正大家的英語發音。



「長城」是張藝謀首部執導的好萊塢電影，16日在大陸上映，4天累計票房衝破人民幣5億元。張藝謀透露，電影定於明年2月在美國上映，他將帶隊到美國進行宣傳。1051222