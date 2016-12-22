防彈少年團SUGA耳傷將缺席年終演出中央社 (2016-12-22 16:57)
（中央社記者姜遠珍首爾22日專電）南韓人氣偶像男子組合防彈少年團所屬經紀公司Big Hit娛樂今天透過社群網站表示，防彈少年團成員SUGA因耳部受傷，將不參與部分年終排妥的演出活動。
韓聯社指出，經紀公司透露，SUGA於20日絆在門檻上摔倒後耳部受傷，醫生建議避免受傷部位受力及牽拉。SUGA決定靜養治療約1週，其間不練舞或登台演出。
由於SUGA耳傷缺席，原本7名成員的防彈少年團，在演出年終節目等活動中，將以6人陣容登台。1051222
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