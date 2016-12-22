富邦人壽鼓勵球員學英語 設英檢獎學金中央社 (2016-12-22 16:35)
（中央社記者李晉緯台北22日電）長期關注台灣運動發展的富邦人壽為鼓勵冠名贊助的UBA選手在打球之餘也注意課業，設立「富邦人壽UBA英語檢定獎學金」，盼學生球員精進語文能力。
富邦人壽長期關注國內籃球運動發展、支持各級學生運動賽事，本年度也冠名贊助UBA大專籃球聯賽。
除此之外，為鼓勵UBA參賽學生精進英語能力，富邦人壽更進一步贊助設立「富邦人壽UBA英語檢定獎學金」，達獎勵標準的球員最高可以獲得新台幣5000元的獎學金。
富邦人壽表示，英語是國際語言，培養外語能力有助選手搭起與世界的溝通橋樑，富邦人壽希望藉此讓球員展現精湛球技外，也能「英」姿煥發。
根據這次「富邦人壽UBA英語檢定獎學金」的申請辦法，凡是報名105學年度UBA公開一級的台灣學生，在本學年度報名參加全民英檢、多益或托福等檢定考試且成績達獎勵標準者，富邦人壽就會提供球員獎學金，鼓勵他們提升英文能力。
富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽長期支持各項學生賽事，將教育融入在籃球之中是富邦人壽最希望提升的核心價值，本次鼓勵UBA參賽球員報名參加英語檢定，就是希望這些球員都能夠內外兼具、動靜皆宜，激勵球員提升英語能力，培養自信與實力，為台灣籃壇注入正向新力量。1051222
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