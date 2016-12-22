皇家西班牙人日前在「加泰隆尼亞德比」中1：4慘敗同城死敵巴塞隆納，本季才接下帥印的總教練Quique Sanchez Flores在輸球後盛讚了敵隊主將Lionel Messi，因此引起球迷不滿，他在今日為此道歉。

「Messi是世界上唯一一個只要他想就能每場戴帽的球員，我兒子是他的超級球迷。」Flores在當時的賽後訪問中如是說。

在巴薩此役的全部4個進球當中，除了開門球之外Messi都參與其中，第2、第3分上演精采過人創造出隊友機會，並在終場前把握住Suarez的助攻完成進球，Flores賽後上前擁抱了Messi，並稱讚他是「世界最佳」。

「我很抱歉，我不是有意要傷害西班牙人球迷的感受，我才來到這裡3個月，很明顯我對過去116年的俱樂部歷史並未全部了解，但我對西班牙人具有高度認同並且全心奉獻，對於西班牙人球迷們我一直都抱持著極大尊重，我感到非常抱歉。」

西班牙人上個賽季以13名作收，季末解雇主帥Constantin Gâlcă，Flores是在今年6月到任，目前率領球隊以5勝7和4負22分暫居西甲第9。