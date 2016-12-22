一局之差，成為雙方勝負分野。光明國小今天在16強戰碰上日本新潟JBC-JT，雖然比賽中大部分時間都能和對手形成僵持局面，但在第1局時失誤太多被對手打下4分大局，成為比賽關鍵，最終無力追趕，只能以0：4遭到淘汰。

光明國小先發投手曾主顥在首局有些不穩，再加上隊友守備失誤，因此被新潟一口氣打下4分，教練也當機立斷換上第二任投手杜禹鋒接替投球任務。

杜禹鋒上場後成功壓制住對方的打擊，可是今天光明打線有受制於對方投手早川優成的壓制而無所發揮，最終就是以首局的分差分出勝負。

「選手情緒不太穩定，大家都有些緊張，還是輸在守備。」賽後教練吳佳晉表示，球隊第一次參加其實沒想到能走那麼遠，今天對上日本隊覺得對方細膩度比我們高出很多，尤其是在守備上的穩定度上分出了高下。

不過他也認為現階段輸掉未必是件壞事，在這個高強度的比賽中，選手能學到自己的不足，為明年的聯賽做準備。