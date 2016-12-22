台灣人「最強性幻想對象」 這2位！NOWnews今日新聞 (2016-12-22 16:39)
台灣知名交友App，在聖誕節前夕，發表了一項有趣調查，台灣男性和女性最希望「發生一夜情的性幻想對象」，分別是……
沒錯，郭雪芙征服了台灣男性，榮登「最強性幻想對象」寶座。百大性感美女三連霸冠軍的她，即使到現在，仍然讓全台男性不分年齡，都愛她這一味；唯獨31歲-40歲熟男中，張景嵐成為大熱門人選！看來她清純中難掩性感的魅力，深深觸動熟男一族的心。
至於18到30歲的年輕美眉們，最希望與男星邱澤發生一夜情，但31歲以上的輕熟女姊姊們，則無意見一致讓吳彥祖奪冠。看得出來30歲以下的美眉們，喜歡高顏值帥哥，31歲以上的姊姊們，則偏好壞壞又愛家的帥哥吳彥祖。不過，二人都擁有一雙電死人不償命的眼睛，以及完美結實的腹肌，同時擁有這兩項優點，簡直就是天之驕子。
此外根據調查，在處處放閃的聖誕節裡，台灣女性獨自度過的比例，比男性高出2%，而且對台灣女性而言，若有機會與網友見面，有近6成希望可以共進浪漫晚餐，只有約3成女性期待純情的牽手擁抱。令人怦然心動的牽手和擁抱，竟然比不上一頓美味的聖誕大餐。
而男性雖然看似會主動找樂子，讓聖誕節不至於孤單寂寞，但若有機會與網友共度耶誕，有高達4成5的男士，希望在短時間內發生親密關係，較不在乎是否發展成長久伴侶。
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