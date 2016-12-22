「小皇帝」LeBron James在22面對公鹿的比賽中攻下29分，和Kyrie Irving合力率隊以113比102贏球，不過比賽中James和總教練Tyronn Lue發生了點意外插曲。

James在比賽第二節時手感火燙，連續命中3記三分球將比數拉開，但Lue卻在此時將James換下場休息，由Richard Jefferson上場頂替。

這番調度讓James不可置信，在走向板凳時對Lue投以相當懷疑的眼光，「他（James）當時氣炸了！」Lue在賽後表示。

「我當時希望他可以改變主意，我可是剛連續進了3顆三分球耶，我真的不知道為什麼要把我換下來，不過最後我們還是贏了，沒事的！」James表示。

據了解Lue原先想要讓James和Irving在此戰輪休，因為兩人昨日都出賽了45分鐘以上，但James表示他打消了教練這個想法：「他（Lue）過來問我感覺如何，我說我感覺非常好，他又再用眼神問了我一次，我說我感覺好極了！」