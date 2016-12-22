▲潘瑋柏出席記者會預祝演唱會成功，聽聞好友Jolin分手消息驚訝「蛤」了一聲。（圖／MTV提供，2016.12.22）

MTV最強音演唱會最終場今（22日）晚間在台中圓滿劇場舉辦，下午於金典酒店舉辦記者會，三組將登台演出的台、韓藝人Boyfriend、SE7EN以及好久不見的潘瑋柏現身站台，為演唱會正式揭幕。主辦單位MTV頻道總監張世明（Andy）表示之前辦的9場最強音演唱會屬於小而精緻的場次，而最終場擴大3倍規模，提供給歌迷更精彩的視聽享受，未來也希望能舉辦更具代表性的音樂盛會，「華語音樂不能輸！」

記者會現場MTV準備特製獎座分贈三組藝人，Boyfriend現場揮毫寫春聯，排成一列現學現賣中文吉祥話跟粉絲拜早年；SE7EN回贈自己的最新簽名專輯，並首度公開明年2月28日將在台北ATT SHOW BOX舉辦演唱會；近來忙於新作品的潘瑋柏透露，新專輯已完成，目前正與唱片公司洽談發行計畫，預計年後推出，他笑說最近直播很熱門，讓他忍不住很想跟歌迷們分享新專輯，但後來還是決定把專輯做好再說，直呼：「忍得好痛苦！」

▲Boyfriend在記者會上揮毫寫春聯，現學現賣秀中文跟粉絲拜早年。（圖／MTV提供，2016.12.22）

這次現身媒體面前比上次「消風」許多，潘瑋柏笑稱自己的體重就像股市一樣起起伏伏，為了即將推出的新專輯，他也努力控制飲食及運動，但是談到會不會露肌給歌迷福利，潘瑋柏笑說：「這個就隨緣，不要太苛求！」聽到好友蔡依林（Jolin）和交往多年的男友錦榮分手消息稍早曝光，潘瑋柏驚訝「蛤」了一聲，表示這消息來得太突然，自己還無法確認其真實性，所以不予回應，幽默笑說：「我不像你們那麼八卦。」

▲SE7EN驚喜預告明年2月將來台開演唱會。（圖／MTV提供，2016.12.22）