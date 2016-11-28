▲蔡依林（右）與錦榮6年情斷，據友人透露婚姻理念不合是主因。（圖／翻攝自蔡依林微薄，2016.12.22）

聽到錦榮（Vivian Dawson）名字，大家總會直接聯想到是蔡依林的男朋友，彷彿身上只有「后的男人」這個標籤。錦榮年紀比較小，名氣更遠不及身為天后的女友，起初常被譏：「如果不是蔡依林，真的沒有人知道這個外國人是誰？」

如今兩人證實分手，男女雙方皆未出面回應，許多網友臆測，是不是本性大男人的錦榮無法承受Jolin女強人的形象，擔心婚後沒有辦法在財產、權利方面取得平衡？

兩人交往前3年，錦榮上新聞總是因為和蔡依林相約看電影、上館子被媒體堵到，被記著追問也圍繞著「過年有要一起過嗎？」、「有沒有計畫結婚？」等題。幾年前，兩人出遊被跟拍，還得靠蔡依林出面應付媒體，還曾經因為蔡依林被問到不耐煩，丟包錦榮掉頭就走，諸如此類「女強男弱」的事蹟限制了錦榮自己的發展空間。

錦榮曾接受訪問大方談到不介意外界認為他是靠女友走紅，因為自己也很努力，而且他努力是自己想變得更好，並不是因為想找到和愛人的平衡，純粹害怕待在同樣的位置會感到無聊、慌張。所以近年，隨著主演大陸電影《小時代：刺金時代》、《小時代：靈魂盡頭》，以及主持旅遊台節目《王子的移動城堡》，錦榮終於在兩岸漸開知名度，錦榮不顧外界給的標籤，靠自己的努力讓事業上了軌道。

▲蔡依林（右）和錦榮分手前愛的低調，很少刻意在公開場合曬恩愛。（合成圖／翻攝自錦榮、蔡依林臉書，2016.02.16）

但外界一致認為，縱使如此，蔡依林就是個經濟獨立，不需要看男人臉色的新時代女性，交往沒問題，吃飯、購物各付各的，也沒有必要干涉彼此的事業，但談及婚姻，錦榮若不肯妥協大男人的思維，要求冠夫姓、財產共有，超有主見的蔡依林勢必無法接受。但蔡依林的好友表示，也不需要責怪錦榮大男人的觀念，紐西蘭人對婚姻的想法可能就是這樣。

稍早兩人的好友向媒體透露財產分配其實也不是致命傷，蔡依林的錢主要都拿去信託，那是交往初期就談論過的問題，主因還是聚少離多。錦榮近來在大陸工作，蔡依林也四處飛，根本無暇約會，這樣的模式就算再過個幾年也不大會改變，所以再耗下去也未必有好的結果。Jolin是個興趣廣泛、好學的個體，不會讓自己停止前進，如果對象不是身分、想法和地位能與之平坐，難以成為后的男人。

▲蔡依林四處奔波，日前受邀參加「維多利亞的祕密」時尚秀。（圖／華納提供，2016.11.28）