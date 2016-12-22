勤崴推樂客車聯網 搶攻車載後裝市場中央社 (2016-12-22 16:50)
電子圖資廠勤崴國際22日推出針對車聯網的整體解決方案產品「樂客車聯網」，為全台首次內建4G行動聯網的雲端多媒體導航車機。圖為勤崴國際董事長柯應鴻（右4）與合作夥伴合影。中央社記者吳家豪攝 105年12月22日
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