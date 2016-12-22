拔河隊鎖定中國 目標世界運動會4連霸中央社 (2016-12-22 16:50)
中華女子拔河代表隊在世界運動會締造3連霸，教練郭昇（圖）表示，已針對2017年賽事最大的假想敵中國大陸做相關演練，這次參賽唯一的目標就是要完成4連霸。中央社記者李晉緯攝 105年12月22日
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