陽明海運股臨會 通過減資再增資中央社 (2016-12-22 16:19)
（中央社記者韋樞台北2016年12月22日電）陽明海運(2609)今天舉行股東臨時會，歷經6個小時的漫長會議及小股東抗議砲聲隆隆，終於通過減資新台幣160.04億元，減資比53.27%，並現金增資10億股。
陽明海運今年期初待彌補虧損新台幣29億2916萬3238元，加計前3季稅後虧損130億2303萬7380元，及對子公司所有權益變動1億9136萬8203元，經以資本公積的股票溢價1億3858萬959元彌補虧損，截至今年第3季止，累積虧損160億498萬7862元。
由於減資53.27%，小股東們相當不滿，會中頻頻抗議，要求追究嚴懲造成虧損的經營高層，甚至對會議程序有意見，小股東爭論和表達意見，也造成會議進度極緩慢，直到下午3時才完全結束，歷經6小時。
陽明海運總經理林文博表示，今天股臨會通過增資後，陽明海運一年內會完成募集增資，並樂觀看待，主要是市場逐漸復甦，今天會議通過後就會啟動洽詢投資人。
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