（中央社記者鍾榮峰台北2016年12月22日電）日月光（2311）表示，今晚將接受高雄市長陳菊頒發「卓越貢獻」獎，以表揚日月光集團及日商TDK積極擴大投資規模，為高雄經濟發展打拚。



日月光表示，高雄市政府今晚將舉行「2016年高雄市優良日商表揚典禮」，日月光將接受陳菊頒發「卓越貢獻」獎。



日月光指出，與日商TDK於2015年合資新台幣15億元，成立日月暘電子公司。日月暘電子採用TDK授權的SESUB技術（Semiconductor Embedded SUBstrate）生產積體電路內埋式基板，提高台灣半導體產業在行動及穿戴裝置等產品競爭力，擴大高雄出口產值。



日月光表示，感謝高雄市政府對日月光集團及日月暘的肯定，日月光封裝技術結合TDK積體電路內埋式基板技術，可讓更多晶片與功能整合在尺寸更小的基板上，能大幅提升效能、為日月光系統級封裝生態系統注入更高的附加價值。



日月光表示，日月暘電子將持續與TDK合作研發，為未來市場需求提供更先進技術與服務。