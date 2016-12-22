立法院初審通過 放寬專利優惠期至一年中央社 (2016-12-22 16:15)
（中央社記者黃巧雯台北2016年12月22日電）為保障已公開發明仍可獲得專利權保護，立法院今天初審通過專利法修正案，將優惠期間放寬至12個月，且不限公開發明態樣，並刪除在申請專利時，須敘明過去公開發明情況規定。
立法院經濟委員會今天審查行政院函請審議「專利法部分條文修正草案」案，考量跨太平洋夥伴協定（TPP）前途未卜，經濟部表示，經檢視後，建議除了優惠期相關修正外，其餘可暫緩修法。因此會中僅初審通過民進黨籍立委管碧玲等人提出的專利法部分修正草案。
由於申請專利的技術內容，原則上在申請日前不可以公開，但國際上各國都有規定例外公開不影響專利取得，稱為優惠期，但各國規定的期間與要件略有不同。
根據管碧玲提案內容，將發明專利優惠期間從目前的申請專利前6個月，放寬至12個月，且鬆綁公開事由，優惠期間公開態樣放寬為不限制如何公開，並刪除申請人若欲主張優惠期，須在申請專利時，敘明過去公開發明情況規定。
經濟部次長王美花表示，專利法修正後，未來發明人在申請專利前優惠期公開發明，不影響其新穎性，且延長優惠期間，有助發明人尋找資金與合作廠商。
此外，現行規定發明人申請專利時要敘明過去曾公開發明的情況，王美花表示，若申請時有遺漏，恐影響申請人取得專利保護，而未來專利法修正後，未來申請人申請專利時不必再一一申報。
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