日月光獲高市府頒發卓越貢獻獎中央社 (2016-12-22 16:18)
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）日月光表示，今晚將接受高雄市長陳菊頒發「卓越貢獻」獎，以表揚日月光集團及日商TDK積極擴大投資規模，為高雄經濟發展打拚。
日月光表示，高雄市政府今晚將舉行「2016年高雄市優良日商表揚典禮」，日月光將接受陳菊頒發「卓越貢獻」獎。
日月光指出，與日商TDK於2015年合資新台幣15億元，成立日月暘電子公司。日月暘電子採用TDK授權的SESUB技術（Semiconductor Embedded SUBstrate）生產積體電路內埋式基板，提高台灣半導體產業在行動及穿戴裝置等產品競爭力，擴大高雄出口產值。
日月光表示，感謝高雄市政府對日月光集團及日月暘的肯定，日月光封裝技術結合TDK積體電路內埋式基板技術，可讓更多晶片與功能整合在尺寸更小的基板上，能大幅提升效能、為日月光系統級封裝生態系統注入更高的附加價值。
日月光表示，日月暘電子將持續與TDK合作研發，為未來市場需求提供更先進技術與服務。1051222
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【DINA JEWELRY蒂娜珠寶】騎士宣言 0.10 克拉 鑽石男戒(情
- POINT 65 N Boblbee GTX 25L 馳聘無界旗鑑硬殼包 (霧面銀)
- 【光彩珠寶】日本專櫃VENUS白金項鍊(16吋)
- ASSARI-房間組二件(床箱+後掀)雙大6尺
- 【Kimo德國品牌手工氣墊鞋】糖果素色質感簡約風楔型鞋-湖水
- 台糖 南瓜籽油複方軟膠囊60粒 (3瓶/組)
- 【AX Armani Exchange】迷人性格率性時尚腕錶-銀(AX5360)
- 三菱變頻冷暖空調5-6坪MSZ/MUZ-EF35NAW白_含運送到府+標準
- 【金玉滿堂】天然A貨翡翠手鐲(18.5圍)
- 【PRADA】Saffiano Lux經典三角LOGO防刮牛皮三層磁釦手提/
金價窄幅整理尋求支撐 短線有望重返1150【北京新浪網】
外媒：金價連跌中國大媽入場抄底【北京新浪網】
中和816戶社會住宅20日開放申請 2017年4月入住【網路地產王】
「冬至大如年」：21日18時44分「冬至」【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
這樣吃最排毒─日本青家食堂56道減壓排毒飲食， 輕鬆排除胃虛弱、元氣不足、壓力 毒、水腫毒，讓身體煥然一新！
「總覺得狀況不太好」、「整個身體很沉重」、「好像累積了很多毒素」 當你隱隱約約有這些...《詳全文》