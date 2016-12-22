發改委發佈電力發展十三五規劃 推進沿海核電建設北京新浪網 (2016-12-22 16:29)
發改委發佈電力發展「十三五」規劃 （2016-2020年）。規劃指出，按照非化石能源消費比重達到15%的要求，到2020年，非化石能源發電裝機達到7.7億千瓦左右，比2015年增加2.5億千瓦左右，佔比約39%；積極發展水電，大力發展新能源，安全發展核電，推進沿海核電建設，有序發展天然氣發電，大力推進分散式氣電建設；建設特高壓輸電和常規輸電技術的「西電東送」輸電通道，新增規模1.3億千瓦，達到2.7億千瓦左右；力爭淘汰火電落後產能2000萬千瓦以上。
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電力發展「十三五」規劃（2016-2020年）
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