新浪財經訊 12月22日，滬指窄幅震蕩，收盤微漲。收盤滬指報3139.56點，漲0.07%；創業板指報1986.27點，跌0.27%。

分級方面，302隻場內分級基金中，157隻上漲，122隻下跌。漲幅榜上，國企改革主題成為最大明星，改革B（150296）漲6.13%領漲，國企改B（502008）漲4.16%居漲幅榜第三。

近期創業板走勢疲弱，對於2017年創業板的布局，基金公司意見分歧較大。

前海開源基金楊德龍認為現在是一個春耕的時期，這一輪的調整已經持續了半個多月了，在春節之前有很好的抄底機會的，大盤跌破3000的可能性並不大，所以在3000到3100的位置抄底應該是比較好的。在冬天進行抄底布局相當於春耕，這樣到春節之後，出現春季攻勢，就可以獲利了。

樓市與債市的去槓桿目前才剛剛開始，股市成為這些資金的不二之選。這就意味著，當樓市出現拐點，債市去槓桿，這時資金就應該流入股市。

板塊方面，楊德龍還是看好藍籌行情。他認為，創業板暫時還沒有擺脫調整，從市盈率方面來看還是很貴。

從國內大類資產配置的角度來看，景順長城基金認為，在「資產荒」的背景下，受益於房地產限購政策的資金溢出效應、國內資本市場國際化、機構投資者權益配置的增加，市場流動性有望提升，企業盈利改善等因素影響，A股市場的配置吸引力有所增強，但仍需注意匯率、宏觀經濟以及海外政治的潛在風險。

據悉，目前上證A股估值水平不到16倍，低於自2006年以來19.86倍的平均值，處於歷史偏低水平；而機構投資者的增加，尤其是以保險、銀行理財、養老金為代表的機構資金，風險偏好較低，投資目標往往以偏絕對收益為主，可提供一定安全邊界的低估值藍籌股有望受到青睞。目前中小板估值47.71倍，創業板61.03倍，儘管估值水平仍然較高，但是相比主板市場，中小創今年以來調整幅度較大，在個股甄別方面不乏有估值合理的優質成長股值得細細挖掘。