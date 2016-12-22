紅牆股份籌劃購買混凝土外加劑行業資產北京新浪網 (2016-12-22 16:36)
中國網財經12月22日訊 紅牆股份今日晚間發佈公告，稱公司籌劃購買混凝土外加劑行業資產，預計金額已達到《深圳證券交易所股票上市規則》規定的需提交股東大會審議的相關標準。
紅牆股份表示，鑒於該事項存在補確定性，為保護廣大投資者利益，公司股票申請自12月22日起停牌。
(責任編輯：劉小菲)
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