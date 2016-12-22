▲T.O.P手機有很多獵奇照。（圖／翻攝自YouTube）

天團BIGBANG目前正以《FXXK IT》、《LAST DANCE》雙主打活動中。昨（21）日，綜藝《黃金漁場Radio Star》播出五人出演的內容，在節目上BIGBANG成員除了爆料T.O.P手機有很多奇怪的照片，更提起有一次T.O.P不慎將手機弄丟、讓YG娛樂總動員找手機的趣事。

在21日播出的《黃金漁場Radio Star》中，太陽透露因為BIGBANG彼此很愛開玩笑，所以手機裡都有大家「獵奇」的照片，其中又屬T.O.P手機裡的怪照片最多，太陽甚至說T.O.P曾經拍下勝利洗澡的樣子，被問及為什麼要做這種事的T.O.P坦承：「很有趣」，讓一旁勝利爆怒直呼：「我覺得一點都不好玩！」引發現場爆笑。

▲勝利不滿T.O.P偷拍他洗澡。（圖／翻攝自YouTube）

緊接著太陽說到T.O.P丟手機的事情，表示當時抵達哈爾濱機場並下飛機後，T.O.P表示自己的手機不見了，隔天成員們越想越覺得不安、認為手機如果被撿到那會「出大事」，只好向YG社長梁鉉錫求救：「T.O.P手機不見了，裡面有很多不像樣的照片」，因此梁玹錫派經紀人再坐一次同班飛機，幸好最後順利在座位的縫隙中將手機找回。

而太陽說完後，GD也在一旁補充，當時T.O.P的手機沒有上鎖，讓在場主持人皆感到訝異，對此T.O.P則稱：「到現在我都不會鎖手機」，再次引發現場笑聲。