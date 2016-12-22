中華職棒／不死鳥續集 郭泓志拚一月練投NOWnews今日新聞 (2016-12-22 16:00)
前統一獅隊投手「不死鳥」郭泓志今年球季被統一不續約，他也開了右手關節唇手術，這是他職業生涯第7次動刀，目前人在台灣復健中，據了解，郭泓志最快也要1月才會再開始練投，屆時也很有機會獲邀各隊春訓。
郭泓志2014年加盟統一獅隊，出賽50場，0勝6敗，27次救援成功，4中繼點，防禦率2.59。
2015年他僅出賽10場，1勝2敗，防禦率5.59，3中繼成功。
郭泓志後來因春訓傷勢影響，今年球季再次動刀，力拚明年再度回到球場上。
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