文/新浪財經意見領袖（微信公眾號kopleader）專欄作家 吳國平

最大的做多力量來源於超跌領域，超跌的次新股，超跌的創業板，超跌的部分中字個股等，都是接下來，市場多方可以挖掘的領域。一旦超跌股成較大面積的躁動，市場自然也就會越來越活躍，慢慢走出新的上升浪也就是完全可以預期的。這點，我們依然堅定。

2016年12月22日，周四的市場，波瀾不驚，更多是個股行情。上證指數是悄然回到60日均線附近，動蕩是正常的，接下來看點就是能否漸漸站回去。次新股和創業板走勢更多也是局部行情，沒有大面積出現躁動態勢，這多少也會有點磨人。不管如何，整體依然蠻健康，量變在漸漸往質變走。

我們不妨專注我們一直研究的次新吧，雖然整體今天是分化的，但是，正如我們昨天談到那樣，接下來會湧現更多扭轉個股出來的，精彩才剛開始。好了，今天隴神戎發、宏盛股份和海波重科，都是挖坑后漲停收復短期失地的模式，這說明什麼？說明不少資金已經看到前期超跌次新股的反攻機會，嘗試在局部上展開攻擊了，這態勢如果得到更多資金的認同，那麼，其餘類似超跌個股形態，基本面有亮點的次新股，就很容易複製開來。這是非常好的積極盤面狀況，我們不妨進一步跟蹤觀察，我們認為接下來還有類似上述模式的個股湧現出來。當然，湧現出來后，還需要再湧現類似威龍股份那樣短期暴漲全部失地收復的個股，那麼，整個板塊就將面臨新的精彩紛呈的輪動炒作模式。

當然，今天還有混改題材包括前期妖股等反覆活躍等盤面，市場動蕩期間，最怕沒熱點，有這些，說明市場整體還是相對偏積極的。當然，最大的做多力量來源於超跌領域，超跌的次新股，超跌的創業板，超跌的部分中字個股等，都是接下來，市場多方可以挖掘的領域。一旦超跌股成較大面積的躁動，市場自然也就會越來越活躍，慢慢走出新的上升浪也就是完全可以預期的。這點，我們依然堅定。

明天，如果我來運作大盤，那麼，就是一次很好的突襲爆發機會，因為，周四是動蕩的，是最好消化浮籌的階段，接下來最好的策略當然是出其不意向上攻擊，尤其在次新和創業板領域。而且猛烈點，現在混改吸引了不少眼球，但我更願意看成是中線反覆活躍的機會，短期嘛，不排除部分資金做差價波段的可能性。真正能激發人氣，引領市場更好縱深方向發展的，我們堅定認為是我們的次新和創業板領域，這裏，是可以很好做文章的。

至少，從次新這幾天的態勢來看，局部的精彩有越來越猛的味道，接下來，需要一次更大面積的共振動上攻。這點，我們相信，很快就要揭開面紗了。堅定做好屬於自己的機會，堅定研究好屬於自己領域，不論風雨，我們堅定前行！