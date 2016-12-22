收評：港股通(滬)凈流入15.52億 港股通(深)凈流入4.94億北京新浪網 (2016-12-22 16:14)
新浪港股訊 12月22日消息，截至港股收盤，滬港通方面，滬股通凈流出8.49億，港股通凈流入15.52億；深港通方面，深股通凈流入3.9億 ，港股通凈流入4.94億。
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