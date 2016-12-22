中國路橋工程有限責任公司總經理盧山北京新浪網 (2016-12-22 16:15)
新浪財經訊 「中國國際商會第八屆會員代表大會暨2016年中國國際商會年」於12月22日在北京舉行。中國路橋工程有限責任公司總經理盧山出席並演講。
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